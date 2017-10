'Ze aanbidden mij, maar kennen mij niet eens'

De wereld is een dorp, en Matthias Schoenaerts is er ereburger. Nauwelijks de helft van het jaar woont hij tegenwoordig nog in ons land. New York en L.A. hebben geen geheimen meer voor hem. Zes landen aandoen in minder dan een maand tijd is stilaan normaal. Schoenaerts' Instagram is de digitale kroniek van zijn zigzaggende parcours: de afgelopen weken passeerden foto's uit Griekenland, New York, Venetië, Toronto, Antwerpen en Nevada, waar hij binnenkort zeven weken lang tussen de wilde paarden zal vertoeven om zijn nieuwe film Mustang in te blikken.