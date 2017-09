'Wij zijn bijna dood. Dóé iets!'

Geheel tegen zijn natuur in steekt Marnix Peeters behoedzaam van wal. Hij moet voorzichtig zijn, zegt hij, want hij zit in de fase waarin hij zijn rechten moet terugkrijgen. "Onlangs kreeg ik een brief van Prometheus waarin werd gemeld dat al mijn titels geannuleerd zijn." Saskia De Coster, op de afspraak in een sweater van Das Mag, denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Normaal koopt je nieuwe uitgeverij de rechten over. In dit geval jij dus.