'Wie Allahu akbar roept, wordt neergeschoten'

De rechtse burgemeester van Venetië, Luigi Brugnaro, wil korte metten maken met potentiële terroristen. Wie het San Marcoplein oprent en daarbij 'Allahu akbar' roept, zal worden neergeschoten. Volgens hem kan zo de kans op een aanslag flink worden verkleind. De burgemeester van de Italiaanse toeristentrekpleister sprak op een conferentie over extremisme in Rimini. Het is onduidelijk of de politie van Venetië de schietinstructie daadwerkelijk heeft gekregen. Volgens Brugnaro moet het 'naïeve optimisme' bij de aanpak van terroristen plaatsmaken voor keiharde maatregelen. De harde woorden van Brugnaro vielen niet in goede aarde bij zijn linkse collega's op de conferentie. Nadat de burgemeester was uitgesproken, liep zijn collega van Firenze Dario Nardella op hem af, schreeuwend: 'Allahu akbar'. Nardella zei dat zijn actie als grap was bedoeld en bood later zijn excuses aan.