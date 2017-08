'We zijn gekomen om te gaan'

Leeza is 91 jaar en ze weerstaat de tijd, als bouwde ze een muur aan zandzakjes om haar leven. Dat is wat haar sterk maakt. Later in ons gesprek zal Leeza zeggen: "Laat je niet leiden door je leeftijd en doe gewoon voort." In een wereld die steeds sneller draait staat Leeza in het oog, strijkt ze zachtjes over haar halsketting en kijkt met verbazing naar de wind die buiten opsteekt. Leeza is retro en Leeza trekt zich van de snelheid waarmee de wereld aan haar raam passeert niks aan.