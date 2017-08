'We willen niet luider spelen, wel intenser'

'Het gevaarlijkste aan Triggerfinger is onze honger naar kicks', weet Ruben Block. De nieuwe plaat Colossus klinkt dan ook als een intracardiaal adrenalineshot. Gepaste vergelijking, want het jarenlange toeren deed hen ei zo na de das om. 'We dreigden ons kapot te spelen. Maar stoppen is geen optie.'

Zanger Ruben Block (46) grinnikt terwijl hij wijst naar de hoes vanColossus. "Dat zijn blijkbaar echte tanden." Geen idee waar dat gebit gesprokkeld werd, maar de amorfe kolos op de voorkant van hun nieuwe album intrigeert net zo veel als de songs zelf. Volgend jaar bestaat Triggerfinger twintig jaar, maar van routine wil de groep niet weten. En in herhaling vallen ze al helemaal niet op Colossus. In de titelsong wordt de gitaar naar het achterplan geduwd, en geven Block en Paul Van Bruystegem (58) een span van twee withete bassen de sporen.