'We willen dat ze leren nadenken en debatteren'

Waarom zet het GO! zo fors in op burgerschap?

"Europa schuift burgerschap als prioriteit naar voren. Ook onze leerlingen zijn, zo blijkt uit bevragingen, vragende partij. Sinds 2015 is het accent binnen het GO! van actief pluralisme naar actief burgerschap verschoven. Om hiermee aan de slag te gaan, hebben we een burgerschapsbooster gelanceerd. Met die onlinebevraging kregen we een beeld van het democratisch denken en handelen van de leerlingen. Op basis daarvan hebben we voor het secundair onderwijs een leerlijn ontwikkeld."