'We verkeren in een staat van oorlog'

"Ik heb eens de inspanning gedaan om zo'n executiefilm van IS te bekijken", zegt Luckas Vander Taelen. "Ik doceer aan een filmschool en maak zelf al dertig jaar reportages, en ik kan u zeggen: die video's van IS zijn geweldig knap gemaakt. De muziek, de montage, de camerastandpunten, de dreigende stem: dat is allemaal vakwerk. In de video die ik zag, werden Turkse soldaten levend verbrand, gemengd met beelden van de gevolgen van Turkse bombardementen.