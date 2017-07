'We doen alles opdat deze auto niet verkoopt'

Elon Musk, de man die eerst de auto-industrie op zijn kop zette en daarna de raketindustrie, is geen begenadigd spreker. Zelfs voor een klein gehoor van een stuk of vijftig journalisten lijkt hij te zoeken naar woorden, spreekt hij hakkelend, enigszins verlegen zelfs. Bij het vraag- en-antwoordrondje dat volgt, vraagt een van de aanwezige journalisten bezorgd of Musk wel 'blij' is. Dit is immers de grote dag, de dag waarnaar hij al die jaren heeft toegeleefd: de dag waarop Musk zijn elektrische auto voor de massa presenteert, de Model 3.