'VS gebruikten chemisch wapen witte fosfor'

Dat moet blijken uit beeldmateriaal dat online is gezet en uit verslagen van mensenrechtengroepen. Ook de kranten The New York Times en Washington Post maakten er gewag van. Het Pentagon zelf bevestigt noch ontkent. Witte fosfor is een chemisch wapen. Het kan gebruikt worden om mistgordijnen te creëren, maar als mensen ermee in contact komen, heeft dat verschrikkelijke gevolgen. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat het gebruik van het toxische wapen in dichtbevolkte wijken desastreuze gevolgen heeft.