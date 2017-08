'Vrijheid van onderwijs mag een prijs hebben'

Zal CD&V nog opschuiven in de discussie over de eindtermen? Nu staat uw partij tegenover alleen tegenover de rest.

"Ik wil geen honderden bijkomende eindtermen (het minimum dat een groep leerlingen moet kennen en kunnen, RA) en geen checklist zonder beweegruimte. Als de onderwijsverstrekkers vrijheid wensen, sta ik aan hun kant. Het is belangrijk dat de overheid in de leerplannen terugziet wat de verwachtingen zijn. Maar de koord wordt nu wat strak aangespannen in het Vlaams Parlement. Ik maak me zorgen dat er zoveel eindtermen komen dat er geen ruimte meer is voor de leerplannen.