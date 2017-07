'Voor de flexmens is het leven niet vol te houden'

De hoofdrolspeler van een succesvolle realityserie als president van de Verenigde Staten? Richard Sennett bekritiseerde eind jaren 70 al de 'tirannie van de intimiteit'. In zijn boek The Fall of Public Man voorspelde hij reeds politici die zich gedragen als tv-sterren en voortdurend hun privéleven etaleren. De flexibilisering van de arbeidsmarkt hekelde hij toen fenomenen als 'de freelancer' en 'het tijdelijke contract' nog in de kinderschoenen stonden. En de grieven van de verliezers van de globalisering bestuderen, zoals na de uitverkiezing van Donald Trump en vogue raakte? Sennett heeft in zijn lange carrière eigenlijk nooit anders gedaan.