'Verenigd Koninkrijk slaapwandelt richting een voedselcrisis'

De onderzoekers van de universiteit van Sussex wijzen in een rapport met de vinger naar de Britse overheid. "Het land slaapwandelt richting een voedselcrisis als de problemen niet snel worden aangepakt", schrijven de experts. Vandaag gaat de tweede ronde in de brexitonderhandelingen van start en uitgerekend nu komen onderzoekers met een vernietigend rapport over de toekomst van de Britse voedselmarkt na de brexit. "Sinds het referendum heerst er een stilzwijgen over de toekomst van voedsel in het VK. Dat is een verbluffend staaltje politieke onverantwoordelijkheid. Als er niet snel wordt opgetreden, volgt er enkel chaos." Volgens het rapport is het VK voor 31 procent van haar voedselvoorziening afhankelijk van andere Europese lidstaten.