'Verbied verkoop via deur aan deur'

"Ik heb een contract ondertekend dat ik eigenlijk niet wil." Samen Divers, een Oostendse armoedevereniging die mensen met een migratieachtergrond opvangt, heeft de afgelopen maanden een tiental van deze verhalen verzameld. Het gaat om mensen die thuis of in een filiaal van Mediamarkt aangesproken worden door medewerkers van energieleverancier Luminus. "Ze werden twee maanden gratis energie beloofd zonder verdere informatie of kregen inlichtingen waarvan ze niet doorhadden dat die leidden tot een nieuw contract", stelt projectmedewerkster Karlien Colombie. De mensen in kwestie waren volgens haar helemaal niet van plan om van leverancier te veranderen. "Ze beseften niet dat ze dat met een krabbel op geel carbonpapier wel deden."