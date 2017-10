'Veel westers theater is morsdood'

'Het vrouwelijke perspectief ontbreekt volledig binnen het verhaal van de Arabische Lente.' Daar past theaterregisseur Sulayman Al Bassam een mouw aan met zijn stuk In the Eruptive Mode.

Sulayman Al Bassam (45) woont en werkt zowel in Parijs als in Koeweit. Zijn werk werd meermaals bekroond en vertaald en werd zowel in Tokio als in Caïro, Parijs of New York positief onthaald. De zes opeenvolgende monologen van In the Eruptive Mode worden afwisselend in het Arabisch en het Engels gespeeld door twee actrices en begeleid door livemuziek. Deze week is het gelauwerde stuk ook bij ons te zien. Al Bassam: "Toen ik aan de tekst begon te werken, wilde ik ook mannelijke personages aan het woord laten. Maar ik raakte er gaandeweg van overtuigd dat vooral de vrouwelijke stem spotlights verdient.