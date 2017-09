'Veel mensen gaan alles verliezen'

Na zijn verwoestende doortocht over de Caraïbische eilanden en Cuba heeft de orkaan Irma sneller dan verwacht nu ook de Amerikaanse staat Florida bereikt. Om halfvier gistermiddag bereikte Irma de kleine eilandjes die een lange brug vormen tussen Key West en het vasteland van Florida. Verschillende Vlamingen die in Miami en omstreken wonen, getuigen over de kracht van de orkaan. Onder hen ook de Vlaamse bedrijfsleider Joeri Weyenberg. Hij woont al achttien jaar in Weston, een stadje tussen Fort Lauderdale en Miami in het zuiden van Florida.