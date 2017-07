'Vakantie vond ik voor mietjes. Nu gaat er niets boven een cruise'

"Bel volgend jaar terug", zei hij en dat deden we. Waardoor we nu niet op een terras in het Zuid-Spaanse Antequera zitten, maar wel in het Noord-Franse Équihen-Plage. Het departement heet Pas-de-Calais. De zomer van 2016 werd gevuld met Spaanse verhalen en iemand had gezegd dat Jan Verheyen "daar een lapje grond heeft". En dat klopt. Die grond heeft hij er nog altijd. "Ooit trouwden Lien (Willaert, RVP) en ik in een fantastisch hotel in Andalusië en, kwestie van het nuttige aan het aangename te paren, zochten we tijdens onze huwelijksreis daar naar een huisje.