'Ultieme doel is goud in Tokio'

Belgen zijn geen grootmeesters om op voorhand hoog van de toren te blazen. Altijd mooi als dan iemand zijn hoge ambitie - "ik ga om het EK te winnen" - durft uit te spreken en die waarmaakt, zoals Victor Campenaerts (25) in Herning. Ja, Campenaerts beseft dat hij woord heeft gehouden. "Ik heb op internet ook wel commentaren gelezen: 'Wie denkt hij wel dat hij is?' Maar dat was niet als grootspraak bedoeld. Vorig jaar had ik zilver gehaald. Ik heb superhard naar dit EK toegewerkt. Ik ben voor het eerst op hoogtestage geweest.