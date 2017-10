'Twee maanden bij De Lijn en ik ging al door mijn rug'

In zijn praktijk zag huisarts Egmont Ruelens de ene na de andere buschauffeur passeren met allerlei gezondheidsklachten. Dus besloot hij om zelf na te gaan hoe zwaar het beroep is. 'Na een paar maanden had ik zelfs geen energie meer om vriendelijk te zijn tegen reizigers.'

Tijdens een van zijn eerste ritjes met de bus door Antwerpen moet Egmont Ruelens (31) meteen halsbrekende toeren uithalen. Door een grote put in de weg is zijn boordcomputer losgekomen. Als hij de centrale belt om hulp, krijgt hij te horen dat hij zijn plan moet trekken. Dus gaat hij verder, met één hand aan het stuur, de andere aan de boordcomputer en achterin de bus een groep schoolkinderen. Het is een van de vele anekdotes in zijn boek Dokter aan het stuur, waarin hij getuigt over de vermoeiende shifts, moordende dienstregelingen en gammel materieel.