'Streaming wordt veruit belangrijkste muziekmodel'

In 2030 zal streaming wereldwijd voor 28 miljard euro aan inkomsten voor de muziekindustrie zorgen. Althans: dat berekenden analisten bij Goldman Sachs. Volgens het team van analist Lisa Yang zal streaming daarmee in de nabije toekomst de absolute hoofdmoot van de totale inkomsten uitmaken. 23 miljard euro zou komen van de betaalde diensten, 5 miljard van gratis diensten die wel advertenties opleveren. De totale inkomsten voor de muziekindustrie in 2030 schatten ze op 34 miljard euro. Het resterende bedrag zou voortvloeien uit onder meer performance- en andere rechten en fysieke verkoop. Sommigen uit de muziekwereld reageren verbaasd tot ronduit sceptisch op de voorspelling. Ook het Amerikaanse blad Variety noemt de cijfers wild optimistisch. Temeer omdat de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) de globale inkomsten in 2016 nog berekende op 13,2 miljard, waarvan de helft uit het digitale luik afkomstig is.