'Straks ga ik gewoon weer thee drinken. Buiten'

"Hoe ga je deze man noemen? Een christenterrorist? Een atheïstische terrorist? Een witte terrorist?" Nadat Djamal heeft uitgelegd hoe hij ternauwernood is ontsnapt aan de terreuraanslag in het Noord-Londense Finsbury Park heeft de jonge moslim een wedervraag. "Door voortdurend de term moslimterrorist te gebruiken breng je dwazen op het idee dat moslims terreur goedkeuren. Wat je nu ziet, is het resultaat", zegt de bezoeker van de Finsbury Moskee, staande naast het metrostation Finsbury Park, waar een embleem van de plaatselijke voetbalclub Arsenal de gevel siert.