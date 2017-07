'Stop dialoogmet Turkije over toetreding'

Als in Turkije de grondwetswijzigingen die bij referendum werden goedgekeurd daadwerkelijk worden geïmplementeerd, moet de Europese Unie de toetredingsonderhandelingen met de Turken opschorten. Dat zegt het Europees Parlement, dat vandaag "het meest kritische rapport ooit" over Turkije aanneemt. De toestand in Turkije baart het Europees Parlement zorgen. "Als Turkije de doodstraf opnieuw zou invoeren, als dit grondwettelijk pakket in werking treedt, kan er geen ander gevolg zijn dan te stoppen met het praten over het integreren van Turkije in de EU", vat de Nederlandse socialiste Kati Piri het gevoel in het Europees Parlement samen. Dat er in het kader van de noodtoestand die na de couppoging vorig jaar werd uitgeroepen duizenden mensen werden ontslagen en/of gearresteerd, dat media, scholen en universiteiten massaal werden gesloten en bedrijven in beslag genomen, kan niet door de beugel.