'Star Trek' gaat waar het al geweest is

"De Crepusculanen dreigen uit te sterven als we ons niet haasten, kapitein!" Aaargh! We zitten drie minuten in Star Trek: Discovery, de lang geanticipeerde zesde serie uit het meer dan vijftig jaar oude Star Trek-universum, en ik word meteen al herinnerd aan waarom ik twintig jaar geleden al heb besloten dat het leven te kort is voor dit soort bagger. Verderop in de twee afleveringen die ondertussen al op Netflix staan, krijgen we nog meer van die belegen clichés geserveerd. Aliens zijn weer gewoon mensen met een plastic prothese op hun bakkes geplakt. Pseudowetenschappelijke brabbels moeten dialogen voorstellen.