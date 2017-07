'Standard wil de spoken uit het verleden verdrijven'

Standard toonde zich veerkrachtig Achter de Kazerne. Een punt pakken op karakter, het was een tijdje geleden. De nieuwe coach, Ricardo Sa Pinto, lijkt ervoor te zorgen dat de neuzen in dezelfde richting wijzen. "Het was goed voor hen om zo snel gelijk te maken", zegt Jankovic. "Niet verliezen was duidelijk het belangrijkste. Ze zijn met een goed resultaat aan de competitie begonnen. En met de wedstrijd van vrijdag tegen Racing Genk in het vooruitzicht mogen ze daar blij mee zijn. Ze toonden mentaliteit en karakter. Standard wil de spoken uit het verleden - waar er veel negativiteit rond de club hing - verdrijven.