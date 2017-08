'Spelers hebben blijkbaar geen nood aan premies'

"Ik was net overgekomen van Club, maar miste de eerste wedstrijden door een spierscheur in de lies, de enige ernstige blessure in mijn carrière. Op speeldag 4 ging ik met Glen De Boeck, eveneens geblesseerd, naar Westerlo om de match te bekijken. We moesten winnen, 2 op 12 mocht niet. Aan de rust was het 3-0. (lacht schamper) Glen en ik zijn dan al maar naar huis gegaan, hé." De 6-0-nederlaag in Westerlo is Lorenzo Staelens' pijnlijkste herinnering aan de seizoensstart van Anderlecht uit 1998. "6-0 op Westerlo: dieper zakken konden we niet."