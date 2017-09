'Sorry voor alles' en 'Callboys' maken kans op internationale Emmy

ook Benidorm Bastards en Wat als? al bekroond. Sorry voor alles, het Vlaamse verborgencameraprogramma waarin presentator Adriaan Van den Hoof aan nietsvermoedende kandidaten duidelijk maakt dat ze al een maand lang in het ootje worden genomen, is een van de vier genomineerden in de categorie 'Non-Scripted Entertainment'. De drie concurrenten voor het zondagavondprogramma van VRT-zender Eén komen uit Colombia (Escuela para maridos), het Verenigd Koninkrijk (Taskmaster) en Thailand (Fan Pan Tae Super Fan). In de categorie 'Comedy' vertegenwoordigt Woestijnvis-hit Callboysons land. De reeks van VIER met Matteo Simoni, Stef Aerts en Rik Verheye moet het opnemen tegen Alan Partridge's Scissored Isle (Verenigd Koninkrijk), Rakugo The Movie(Japan) en Tá No Ar: a TV na TV('On Air: Tv on Tv', Brazilië).