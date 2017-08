'Sorry, maar er zit geen leider in ons brein'

De beroemde filofoof Daniel C. Dennett (75) buigt zich al meer dan een halve eeuw over het vraagstuk wat bewustzijn is. 'Wij zien onszelf graag als de hoge heren van de evolutie', zegt deze nuchtere wijsgeer, 'maar in feite staan we op hetzelfde niveau als een termietenkolonie.'

"Wanneer iemand je op een feestje vraagt wat je doet en je zegt 'hoogleraar', dan krijgt de vraagsteller een glazige blik in de ogen. Vraagt iemand je op een academisch feestje wat je vakgebied is en je zegt 'filosofie', dan krijgt die geheid ook een glazige blik in de ogen. Vraagt iemand je op een feestje onder filosofen waar je je specifiek mee bezighoudt en je zegt 'het bewustzijn', dan begint iedereen gewoon hard te lachen."