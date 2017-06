'Songteksten verzwakken de muziek'

Kunnen robots muziek spelen met gevoel?

Het robotorkest van Godfried-Willem Raes (65) speelt een stuk muziek in de Logos Tetraëder, het centrum voor experimentele muziek in Gent. Na 48 jaren van experiment verloor de Stichting Logos haar subsidies, maar de robots musiceren nog steeds met evenveel enthousiasme. Sommige machines lijken in niets op bestaande instrumenten, terwijl de geautomatiseerde piano een onmenselijk aantal noten verteert. "Als ik ze een heel moeilijk stuk laat spelen, hebben mensen bijna medelijden dat die machine dat allemaal moet doen", gniffelt Godfried.