'Snorting copper' van Banksy is terecht

In Londen is een beroemde, verloren gewaande muurschildering van Banksy herontdekt. Twee projectontwikkelaars kregen bij aankoop van een gebouw in de wijk Shoreditch een tip en vonden zo Banksy's origineel verborgen achter een plank en een dikke laag verf. Het werk 'Snorting copper' werd zo'n tien jaar geleden door de graffitiartiest op de muur van een toiletblok gezet en toont een agent die cocaïne snuift. Al snel werd de gecontesteerde muur gevandaliseerd door de lokale autoriteiten en raakte het werk in de vergetelheid. De projectontwikkelaars laten de muur nu restaureren met de intentie om het later terug te plaatsen.