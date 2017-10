'Seksuele voorlichting op twaalf jaar is te laat'

Door een infocampagne die kinderen in de twee laatste jaren van de basisschool meekrijgen, komen ze te veel te weten over seks, zeggen bezorgde ouders. Daarom zijn ze met een petitie gestart.

Onder 'info voor tieners tussen 11 en 15 jaar' kun je op de website van de Jongerengids lezen hoe je je lief moet vingeren. De brochure die bij de website hoort, is onlangs uitgedeeld op basisscholen in heel Vlaanderen. Houdt de brochure het zelf nog bij de eerste tongzoen, op de website gaat het al over sexting en masturberen. En voor nieuwsgierigen wordt er zowel op de site als in de brochure doorverwezen naar allesoverseks.be. Zoals de naam doet vermoeden, is op die site letterlijk alle informatie over seks te vinden, zoals bijvoorbeeld: 'Wat is de ijsje likken-pijptechniek?'