'Seksueel misbruik zie je in álle sporten'

Als ex-zwemster voert criminologe Tine Vertommen al jaren onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik binnen de sport. Eind mei werd via een videoboodschap met Belgische topsporters, zoals zwemmer Pieter Timmers en judoka Ann Simons, in het kader van het Europese project VOICE - waar slachtoffers een stem krijgen - een oproep gelanceerd om zo veel mogelijk slachtoffers te overhalen hun verhaal te doen. "In anderhalf jaar tijd was ik zelf aan 9 getuigenissen geraakt.