'Schrik om WK opnieuw te missen'

Radja Nainggolan heeft de teleurstelling nog niet helemaal verwerkt. "Het doet pijn", zucht hij. "Vooral de reden waarom ik er niet bij ben, is moeilijk te verteren. Kijk, ik voel me geviseerd, daar komt het op neer. Uiteindelijk is er altijd wel iets dat niet goed is: de ene keer is het omdat ik drink, dan omdat ik rook en nu zou mijn focus niet goed genoeg zijn. Het is altijd ík. En telkens weer zijn het extrasportieve dingen."