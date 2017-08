'Schermpjes zijn niet goed voor peuters'

"Tv of tablet, het maakt niet uit", zegt kinderpsychiater Lieven Swinnen. "Het gaat om schermtijd, zo stelt de Nederlandse pedagoge Justine Pardoen in haar beeldschermadvies. Tijd die passief voor een scherm(pje) wordt doorgebracht. De ontwikkeling van kinderen op die leeftijd moet gebeuren via zoveel mogelijk kanalen. Van naar een scherm te kijken, leren ze weinig. Jonge kinderen kunnen van dat platte vlak nog geen 3D-beeld vormen. Het is bovendien weinig motorisch. Die kinderen hebben andere interactie nodig. Taalontwikkeling gaat bijvoorbeeld veel beter als er een tussenpersoon is, zoals bij verhaaltjes door een ouder voorgelezen."