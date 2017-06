'Schandalig wat meisjes te lezen krijgen'

Een gesprek met aseksuelen, mythes doorprikken over menstruatie, haarverlies bij vrouwen en 'ho ho holebi: een praktische gids in coming-out'. De onderwerpen die Fille Folle aansnijdt zijn divers en prikkelend. Het magazine - een maandelijkse nieuwsbrief die ook online te lezen is - richt zich op tienermeisjes, maar behandelt zijn onderwerpen op een opvallend volwassen manier. Fille Folle is ontstaan uit frustratie en het gevoel dat er iets ontbrak. "Als kind kreeg ik van mijn zes jaar oudere tante een stapel typische meisjesmagazines en glossy's toegestopt. Als jong meisje is dat het enige dat in jouw bereik ligt.