'Schandaal, welk schandaal?'

Niets in het kantoor in het Gentse provinciehuis doet vermoeden dat een afscheid wordt voorbereid. Maar over twee weken eindigt hier de politieke loopbaan van Geert Versnick. Dat einde komt versneld. In Het Nieuwsblad beschuldigde raadslid Riet Gillis (Groen) afgelopen zomer gedeputeerde Versnick ervan betwiste bonnetjes ingediend te hebben voor dure hotel- en vliegkosten in Thailand. Of zoals de krant kopte: voor 'nachten in Bangkok'. Na de berichtgeving kondigde Versnick zijn terugtreden aan. Inmiddels is gebleken dat de politicus de regels van de provincie niet overtrad. Het ontslag blijft niettemin gehandhaafd.