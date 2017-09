'Samusocial deed aan emotionele chantage'

"De bevoegde ministers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) maken het Samusocial onmogelijk om een opvangplaats te voorzien voor iedereen die erom vraagt, omdat de temperaturen (nog) niet extreem zijn. Elke dag worden 200 mensen die om hulp vragen geweigerd omdat we onvoldoende middelen hebben." In een brief van 23 januari 2014, die De Morgen kon inkijken, vraagt toenmalig Samusocial-voorzitter Pascale Peraïta om extra winteropvangplaatsen en subsidies, gezien de koude winter dat jaar. De brief is gericht aan Elio Di Rupo (PS), Laurette Onkelinx (PS) en Maggie De Block (Open Vld), op dat moment respectievelijk premier, minister van Volksgezondheid en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie.