'Samenwerken is nodig, ook met dubieuze regimes'

Maandag kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken aan dat hij voor de doorlichting van een honderdtal Sudanese transitmigranten zou samenwerken met een Sudanese identificatiemissie die bestaat uit overheidsvertegenwoordigers uit Khartoem. Al snel kwam er zware kritiek op dat initiatief. Gisteren was het de beurt aan oud-Kamervoorzitter André Flahaut (PS) om zijn verontwaardiging over Francken wereldkundig te maken en op te roepen tot een cordon sanitaire rond de staatssecretaris. "Slechts één oplossing voor het probleem Theo Francken: een cordon sanitaire instellen. Stop de bruine golf", lanceerde Flahaut - momenteel minister van Begroting in de Franse Gemeenschap - via Twitter.