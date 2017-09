'Russen bereiden grote oorlog voor'

De militaire oefening van Rusland en Wit-Rusland aan de grens met de EU verhit de gemoederen. De operatie, Sapad-2017 (Westen-2017), is volgens de Russen louter defensief, maar NAVO-bondgenoten spreken van een provocatie. Volgens Russische bronnen nemen 12.700 soldaten aan de operatie deel, maar westerse schattingen gaan van 70.000 tot 100.000 manschappen. "Wat me nu zien, is een serieuze voorbereiding op een grote oorlog", steltde Tsjechische generaal Petr Pavel, die voorzitter is van de militaire raad van de NAVO. "Als we naar het hele plaatje kijken, moeten we ons zorgen maken omdat Rusland niet transparant is."