'Rusland vernietigt zichzelf'

Loznitsa baseerde zich voor A Gentle Creature op een kortverhaal van Dostojevski uit 1876. Maar behalve de titel en het vrouwelijke hoofdpersonage bleef daar bijzonder weinig van over. "Dostojevski bracht het verhaal van een vrouw", vertelt Loznitsa ons in Cannes, waar de film in competitie speelde. "Dat personage op zich interesseerde mij eigenlijk niet. Mijn verhaal gaat over de omgeving, de ruimte waarin die vrouw zich beweegt." Rusland dus. We volgen een vrouw die koste wat het kost een pakje wil bezorgen aan haar man, die in de gevangenis zit. Onderweg wordt ze door allerlei schimmige figuren en instanties bedrogen en gebrutaliseerd.