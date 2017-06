'Pedofilie? Zeker weten'

Kinderpsychologe Ann Verstuyf hield tussen 25 mei en 3 juni 2011 vier praatsessies van telkens een uur met de toen 6-jarige dochter van Stijn Saelens. Hij werd op 31 januari 2012 op vraag van zijn schoonvader André Gyselbrecht door een huurdoder vermoord in zijn kasteel in Wingene. Verstuyf werd door hem en zijn dochter Elisabeth gecontacteerd nadat het kind zich erover had beklaagd dat haar papa haar meermaals had getongzoend. Saelens noemde het "een dom momentje" of zei: "Dat is best oké, als ge dat met liefde doet."