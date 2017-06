'Oxybenzone in zonnecrème kan kanker in de hand werken' - 'Er is geen gevaar, maar ik raad die crèmes toch af voor kinderen'

Je kinderen insmeren op het strand: het is een echte traditie geworden, maar die lijkt nu ter discussie te staan. Toxicologen en dermatologen liggen namelijk met elkaar in de clinch over het mogelijke gevaar van de stof oxybenzone in zonnebrandcrèmes. De stof die mensen moet beschermen tegen gevaarlijke uv-stralen, zou kankerverwekkend zijn. Volgens de krant Algemeen Dagblad zijn Nederlandse onderzoekers er heilig van overtuigd dat oxybenzone slecht is voor onze gezondheid. De Nederlandse dermatoloog David Njoo beweert dat de stof niet alleen de werking van de schildklierhormonen en geslachtshormonen verstoort, maar ook jeuk en eczeem kan veroorzaken, zoals bleek uit tests op ratten.