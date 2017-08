'Overheid, geef start-ups geen geld, maar werk'

Van het afschrift van uw bank tot de boardingpass om met het vliegtuig op uw vakantiebestemming te raken: de kans is groot dat er achter de pdf die u te zien krijgt, een stukje Gentse technologie zit. De software van iText helpt organisaties hun administratie of archief digitaal beter te organiseren. Dat het bedrijf u niet meteen bekend in de oren klinkt, is normaal. Tenzij u een programmeur bent en wel eens met een pdf-standaard werkt, dan is de software van iText een essentieel stukje code in de toepassing die u bouwt.