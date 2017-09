'Opeens zei de leraar: 'Neger, zwijg!''

Dorothy (23): 'Het was nooit goed genoeg'

Dorothy is naar een 'witte secundaire school' in Antwerpen gegaan. Ze was een van de weinigen met een migratieachtergrond. "Ik voelde al direct bij mijn klastitularis dat ik harder moest werken", zegt ze. "Het was nooit goed genoeg. Ik werd vaak afgeschilderd als niet intelligent, onbeschoft ook - hallucinant, want ik ben een brave. Dat doet iets met je, constant aangesproken worden op gedrag dat je niet stelt. "Als je als zwart meisje over de speelplaats loopt, is er ook altijd wel iets wat je verkeerd doet of draagt", gaat Dorothy voort.