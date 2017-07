'Onze terminale mama moest op zoek naar nieuw gezin voor ons'

"Mijn mama had kanker. Daardoor had ze met mijn papa al vaak nagedacht over de vraag wat er met mijn zusje, die het syndroom van Down heeft, en mij zou gebeuren als ze er niet meer was. "Mijn papa stierf heel onverwacht toen ik zes was. Nu was de situatie plots helemaal omgekeerd en moest mijn moeder alleen op zoek naar oplossingen. Ze heeft dan contact opgenomen met pleegzorg. Ze wilde een gezin waarin mijn zus en ik samen konden opgroeien. "Na twee jaar heeft pleegzorg een gezin gevonden dat nog andere kinderen opving. Eerst hebben ze ons één jaar in ondersteunende pleegzorg opgevangen, enkel in de weekends en in vakanties.