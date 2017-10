'Onafhankelijk Palestina? Vergeet het'

In een week waar de regering-Netanyahu de bouw van bijna vierduizend Israëlische huizen op Palestijns grondgebied wil aankondigen, heerst opnieuw hoogspanning in de regio. 'De regering wil zo veel mogelijk Palestijnse territorium veroveren, met zo weinig mogelijk Palestijnse inwoners', zegt een Israëlische mensenrechtenactivist.

In Israël en de Palestijnse gebieden heerst al jaren grote nervositeit, maar deze week staan de zenuwen extra gespannen. De regering van premier Benjamin Netanyahu staat op het punt om de bouw van honderden nieuwe woningen voor Israëliërs in Palestijns gebied toe te staan. Het zou gaan om 3.763 huizen en voor het eerst in 25 jaar zou er ook een nieuwe nederzetting bij komen. Deze nederzettingen zijn in feite dorpen met moderne, comfortabele huizen en prima overheidsdiensten, die met de rest van Israël verbonden zijn door zogenaamde bypasses: autosnelwegen waarvan alleen Israëliërs mogen gebruikmaken en die door veel Palestijnen als 'apartheidswegen' worden omschreven.