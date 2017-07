'Nu pas kon ik deze film draaien'

Edgar Wright (43) is geen ongelooflijke fan van interviews. De regisseur achter Shaun of the Dead, Hot Fuzz en Scott Pilgrim vs. the World heeft met Baby Driver een van de fijnste popcornfilms van deze zomer afgeleverd, maar hij laat de film liever voor zichzelf spreken, zo blijkt wanneer we hem ontmoeten in Londen. Misschien is het omdat hij met het idee voor Baby Driver al rondloopt van voor hij één film op zijn naam had staan, en hij er nu pas in is geslaagd om zijn droomproject in de bioscoop te krijgen.