'Nog nooit was ik zo ontgoocheld'

Vier grote toernooien (twee EK's, een WK en de Spelen in Rio) had Croenen achter de kiezen voor de start van dit WK in Boedapest. Met telkens een constante: Croenen schopte het steeds tot de finale op zijn hoofdnummer, de 200 meter vlinder. De blije doorbraak op het Europese toneel in Berlijn 2014, de bevestiging een jaar later met een aanzienlijke progressie en Belgische record (1:55.39) op het WK in Kazan, en dan de bekroning met een olympische finale in Rio. Maar zijn ervaring gisteren hoort ongetwijfeld thuis in de categorie optaters.