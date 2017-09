'Niet iedereen kan je graag hebben, James'

Een beetje moe, klinkt uit de mond van James Cooke al gauw als: "Ik heb wallen tot onder mijn ballen." Het voordeel van de duidelijkheid heeft hij wel. En dat weet hij. Zo wil hij het ook. De weg naar dat besef was lang, hard soms. Maar trauma's? Nee, die zijn niet aan hem besteed. Op dat ene litteken na. De op het scherm immer enthousiaste James Cooke werd gepest. Drie puberjaren lang. "Op mijn vijftiende was ik een opvaller. Ik was altijd bezig met: ze moeten me leuk vinden.