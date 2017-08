'Nibali schiet net tekort bergop, maar hij is wel favoriet'

Chris Froome gaat voor een onmogelijke combinatie. "In het moderne wielrennen heeft niemand ooit Tour en Vuelta in hetzelfde seizoen gewonnen." Vincenzo Nibali had het ook wel willen proberen om Tour en Vuelta te rijden. En te winnen ook. Maar dan had hij moeten passen voor de Giro. Dat heeft Nibali, in de dertien jaar dat hij profwielrenner is, al zes keer gedaan.