'Neymar medisch getest in Qatar'

Barcelona sloot zondagavond zijn tour door de VS af en vloog terug naar Spanje. Níét op het vliegtuig: Neymar. De Braziliaanse aanvaller klom zijn privéjet in richting China voor 'promotionele doeleinden'. Volgens de Barcelona-gezinde krant El Mundo Deportivo maakte Neymar een tussenlanding in Qatar, om daar Nasser Al Khelaifi te spreken, de oliemagnaat die ook eigenaar is van Paris Saint-Germain. Qatarese media melden intussen met stellige zekerheid dat de Braziliaanse spits vandaag medische tests zal afleggen. Dat Neymar op weg is naar PSG lijkt helemaal vast te staan.