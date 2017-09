'Net voor hen zijn we gevlucht'

Dat hij samen met zijn diensten de "grootste identificatiemissie ooit en voor het eerst uit Sudan" op het getouw had gezet, kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op flink wat kritiek te staan. Die identificatie is nodig omdat als mensen zonder papieren geen asiel aanvragen, ze in principe terug naar het land van herkomst moeten. Volgens Francken is dat werk onmogelijk zonder de hulp van de Sudanese overheid, maar oppositie en mensenrechtenorganisaties zijn beducht voor samenwerking met het regime van president Omar al-Bashir, een man die door het Internationaal Strafhof aangeklaagd wordt voor genocide en misdaden tegen de mensheid.